Smart city. La lezione meneghina

Razzante* Le tecnologie possono migliorare la vivibilità di una città, rendere più efficienti i servizi e contribuire alla crescita culturale di una comunità. L’importante è che esse potenzino le attività umane e guidino i processi di trasformazione delle società. Milano in questo è prima in Italia, come documenta la classifica “Vision Score”, prodotto finale di una ricerca condotta da Blum e Prokalos. Il capoluogo lombardo, per il secondo anno consecutivo, è stato incoronato la città più “intelligente” e innovativa d’Italia, a riprova dell’ottimo lavoro svolto dal Ccomune e dagli altri soggetti pubblici e privati coinvolti in questo incessante cammino di progresso tecnologico. Tra le città capoluogo di provincia, ai primi 10 posti figurano solo città del Nord, e in particolare di tre regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.