Senza auricolari dove vai? | Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Diletta Leotta al Grande Fratello

Cresce l’attesa per il debutto dia La Talpa, il reality show targato Mediaset in cui 10 concorrenti devono scoprire il doppio gioco di uno di loro, la talpa, appunto, che cercherà di sabotarli. E anche se il programma comincerà solo stasera, 5 novembre, la ricerca del ‘colpevole‘ è già cominciata, tanto che la conduttrice è andata a cercare il doppio giochista negli studi del, infatti, è stata una delle ospiti speciali nella casa più spiata d’Italia. A darle il benvenuto, il padrone di casa,, con cuiha intrattenuto una gag. “Sono super emozionata. Sto cercando la Talpa., non è che sei tu la Talpa?“, chiede. “Io lo so chi è, però non ci credo tanto – risponde-. Avvisiamo il nostro pubblico che domani sera (la puntata delè andata in onda ieri, 4 novembre, ndr) l’appuntamento è su Canale 5 per la prima puntata”.