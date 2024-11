Donnaup.it - Pizza super proteica: senza lievito e farina, ha sole 190 kcal

Leggi tutto su Donnaup.it

, ha190Amate la, ma ogni volta che la mangiate vi sentite in colpa perché è troppo ricca di calorie? Ecco la ricetta che vi permetterà di preparare una buonissima. Ingredienti per fare la base per laAvrete bisogno di: 175 grammi di mozzarella light già grattugiata 4 uova intere.: Ingredienti per condirla Tra gli ingredienti che potrete usare per condire la vostra, ci sono: 100 grammi di mozzarella light (in alternativa avrete bisogno della stessa quantità di formaggio light) 45 ml di passata di pomodoro (va bene anche la polpa di pomodoro) 40 grammi di salame magro ( in alternativa potete usare delle verdure fresche tagliate a fette) Qualche foglia di basilico fresca o un po’ di basilico essiccato Q.