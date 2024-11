Ilfattoquotidiano.it - “Non conosco il caso di questo cittadino italiano”: la gaffe su Regeni della commissaria designata Šuica (in Ue dal 2013)

LaDubravkanon sa ancora se la sua esperienza a Palazzo Berlaymont potrà continuare, dopo i cinque anni nella squadra di Ursula von der Leyen, ma la candidata croata con delega al Mediterraneo, responsabile quindi anche dei rapporti coi Paesi extra-Ue dell’area, ha già collezionato la prima. Durante le audizioni che lei e i suoi futuri colleghi stanno svolgendo in questi giorni di fronte alle rispettive commissioni parlamentari di competenza, la sua è quella per gli Affari Esteri (AFET), ha dichiarato di “non conoscere nei dettagli” la vicenda del sequestro, le torture e l’assassinio di Giulio. Eppure non si tratta di una novizia all’interno delle istituzioni europee. Anche se nei fatti non è mai stato compiuto un passo deciso nella ricerca di verità e giustizia per il ricercatore massacrato, mentre il Paese di Abdel Fattah al-Sisi impedisce ai tribunali italiani di processare i quattro sospettati del suo omicidio, soprattutto il Parlamento europeo ha più volte ribadito la propria posizione sulla necessità di ottenere collaborazione da parte delle autorità del Cairo.