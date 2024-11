Ilrestodelcarlino.it - Nardò, la grande risalita. Menalo dalla Virtus alla Fortitudo

C’è movimento in coda. Dopo sette giornate a secco, Piacenza ha dato il primo segnale di vita espugnando il campo della Juvi Cremona e mettendo in vetrina come miglior realizzatore il ‘nostro’ Michele Serpilli che ha segnato 19 punti, con 4 su 7 da tre. L’Assigeco, che ha scelto di affidare la squadra al vice, ha agganciato Brindisi che ha perso ancora. E stavolta è un ko pesante perché si trattava dello scontro diretto con Cento. Non è bastatoValtur di Bucchi l’innesto di Ivan Almeida, che pure è stato il cannoniere della serata per i pugliesi con 18 punti e il 57% dall’arco. Gli emiliani, pur privi di capitan Carlos Delfino - volato in Argentina per le celebrazioni del ventennale della ‘generacion dorada’ – hanno trovato una vittoria che vale oro in chiave salvezza e respirano, da soli al terz’ultimo posto, con 4 punti.