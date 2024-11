Metropolitanmagazine.it - L’Operazione Albania è uno spreco di denaro pubblico

si sta rivelando unodi soldi pubblici, con una spesa pari a un miliardo di euro in cinque anni per ospitare i migranti nei lager: l’opposizione denuncia i costi, la Corte dei Conti valuta possibili danni erariali., il progetto del governo italiano che prevede il trasferimento di migranti nel paese balcanico, è finito sotto i riflettori della Corte dei Conti. Tra critiche politiche e possibili danni erariali, il piano da un miliardo di euro sembra destinato a sollevare numerosi interrogativi. Questo sia per i suoi costi elevati che per le implicazioni legali e sociali. Di recente, due esposti sono stati presentati alla magistratura contabile da parlamentari di Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Ciò ha sollecitato un’indagine per accertare se vi sia stato un utilizzo scorretto dei fondi pubblici.