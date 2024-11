.com - Lazio-Cagliari 2-1: gol di Dia, Zaccagni segna su rigore

(Adnkronos) – Lasconfigge 2-1 ilnel posticipo del lunedì sera dell’undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per i padroni di casa a segno Dia al 2? esual 76?; momentaneo pari degli ospiti di Luvumbo al 41?. I sardi finiscono la partita in nove per i cartellini rossi inflitti per doppia ammonizione a Mina e Adopo. In classifica biancocelesti terzi con 22 punti insieme a Fiorentina e Atalanta, a -3 dal Napoli capolista e a -2 dall’Inter; rossoblù invece fermi a quota 9 in 14/a posizione con Como, Genoa e Parma. Terza vittoria di fila dellae terza sconfitta di fila, invece, per i sardi. Parte subito forte la squadra di casa che sblocca la gara dopo soli due minuti. Pellegrini calcia una punizione con un sinistro velenoso, la palla rimbalza davanti a Scuffet che non riesce a trattenerla: Dia in tap-in firma l’1-0.