La scherma paralimpica riparte da Pisa

, 5 novembre – Sono 26 le nazioni che dal 7 al 10 novembre sulla pedana del PalaCus asi sfideranno nella prima delle sei tappe della Coppa del Mondo di, primo impegno di livello internazionale dopo i Giochi Paralimpici di Parigi 2024: 4 giorni di gare che danno il via al percorso con direzione Los Angeles 2028. Si parte giovedì con la spada femminile con le azzurre Alessia Biagini e Julia Anna Markowska, mentre nel fioretto maschile spicca la presenza di Matteo Betti, argento a Parigi, insieme a a Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci. Venerdì in pedana la sciabola maschile con il bronzo paralimpico Edoardo Giordan, insieme a Gabriele Maria Albini, Davide Costi, Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci. In tabellone anche il fioretto femminile con la capitana Loredana Trigilia e Alessia Biagini.