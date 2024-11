Sport.quotidiano.net - La radiologa corre veloce: exploit a New York. Pescarolo è sesta assoluta tra le italiane

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

È laitaliana all’ultima maratona di New, 68ª per età tra le migliaia di partecipanti da tutto il mondo: è Manuela, 46 anni, medico radiologo al Santa Maria Nuova che ha chiuso la gara della Grande Mela in 3h.21’19’’. La sua storia è da raccontare, perché ad agosto si è rotta i legamenti della caviglia, si è allenata con un tutore, è partita per Newnonostante il figlio si fosse appena rotto un braccio ed è arrivata al traguardo di Central Park. "In sintesi è andata proprio così - dice Manuela da Newove è andata con il compagno Luca e i figli Federico di 10 anni e Giulia di 7 - ma sono felice, sia del tempo sia del piazzamento, anche se tutti mi dicono che con 1h.28’ nella mezza potrei fare meglio". Ci racconta la sua storia? "Fino a 23 anni mi diletto con vari sport, un paio d’anni da ragazzina anche nelle file dell’Atletica Reggio.