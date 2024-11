Ilrestodelcarlino.it - La legge dell’ 1 a 0: è già il quinto ko

Dieci partite di campionato, quattro vittorie e sei sconfitte. Domenica al Riviera delle Palme l’Ancona ha incamerato il sesto ko di questo campionato, ilper 1-0. Considerando un’eccezione il 4-0 di Termoli, ecco che il risultato maturato anche a San Benedetto costituisce un indizio – uno ulteriore oltre alle indicazioni fornite dalla partita – perre gli attuali punti deboli di Boccardi e compagni. In sintesi: la difesa funziona, l’attacco molto meno, la squadra subisce pochi gol, ma in tutte le circostanze in cui va in svantaggio, poi non riesce a rovesciare l’esitoincontro. Solo contro la Civitanovese e contro la Vigor i minuti per tentare la rimonta sono stati davvero pochi, ma in tutte le altre circostanze i biancorossi hanno avuto tutto il tempo per rimediare: contro il Chieti come a Teramo, come pure a San Benedetto.