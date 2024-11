Lanazione.it - La giornata di formazione sull’attività di vigilanza è stata un successo

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 5 novembre 2024 - Sono 326 le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche, private accreditate e private, che hanno come ospiti persone anziane o disabili o minori, dislocate in 65 comuni diversi, che sono sottoposte al controllo e alla supervisione dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Si tratta di strutture appositamente autorizzate e accreditate e distribuite su tutto il territorio aziendale (81 in provincia di Pisa, 62 in provincia di Massa Carrara, 77 in provincia di Livorno, 106 in provincia di Lucca) sulle quali l’Asl ha il compito di vigilare per garantirne i livelli di qualità e sicurezza dei servizi. Un’azione che avviene con sopralluoghi e visite tecniche periodiche (nei primi sei mesi del 2024 sono state 193) condotte dai componenti della Commissione multidisciplinare di(assistenti sociali, medici, tecnici, operatori della prevenzione) che ieri a Pisa, alle Officine Garibaldi, si sono incontrati per un apposito corso die aggiornamento.