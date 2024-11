Ilnapolista.it - Inzaghi: «Il Napoli adesso non è nei miei pensieri, c’è solo l’Arsenal»

Anche l’Inter si concentra in Champions League dopo la decima giornata di Serie A. La squadra diaffronta a San Sirodi Arteta. La sua conferenza stampa riproposta da Tmw.: «Ilnon è nei» Ha sottolineato qualcosa che non ha funzionato, su cosa pensa di dover lavorare? «Sappiamo dove stiamo lavorando bene, non dimentichiamo che nelle ultime otto partite l’Inter ha fatto sette vittorie e un pareggio. Poi dobbiamo sempre pensare che abbiamo contro degli avversari, dopo l’ultima partita ho fatto i complimenti alla squadra, sono stati bravissimi e hanno fatto tutto quello che gli avevo chiesto. L’unico neo è stato non aver chiuso la partita, chiaramente con tutte le occasioni avute non saremmo dovuto arrivare al 97? sul risultato di 1-0, ma non dimentichiamo che ci sono avversari che provano a crearci problemi, come ha fatto il Venezia che ha giocato un’ottima gara e ci ha creduto fino alla fine.