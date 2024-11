Linkiesta.it - In cosa consiste la Carta Etica del vermouth toscano

Quest’anno il Salone del, che per ovvie ragioni solitamente è ospitato a Torino, ha fatto tappa anche a Firenze. E non a caso, nelle stesse ore, proprio nel capoluogo fiorentino si è parlato di qualdi importante in tema di, ovvero di unanata dall’unione di dodici produttori regionali, che punta a mettere insieme, sotto l’ombrello di una serie di valori condivisi, tutti coloro che da qui in avanti produrranno. Sappiamo che questa regione è famosa per essere una terra dai mille campanilismi, ed è per questo che l’unione di intenti di produttori di territori differenti (le cinque province di Firenze, Prato, Siena, Grosseto e Livorno) dà ancora più valore a ciò di cui si sta parlando. Unache per ora è più un manifesto di valori, ma che ha l’obiettivo di arrivare a un disciplinare e poi al riconoscimento di una denominazione e di una struttura di tutela, in grado di preservare la secolare tradizione locale del vino aromatizzato.