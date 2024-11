Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 6 novembre 2024: Marta fa una scelta drastica

Nelle nuovede Il9, in onda regolarmente su Rai 1 alle 16:00, continua il periodo buio di: cosa succederà nella puntata di mercoledì 6. In una giornata, quella di mercoledì 6, che sarà leggermente sconvolta dai risultati elettorali USA, Il9 andrà regolarmente in onda su Rai 1 alle 16:00. Nella nuova puntata a tenere ancora banco è la truffa ordita da Umberto contro Marcello, che sta avendo strascichi davvero pesantissimi per gli abitanti di Villa Guarnieri.Il: Odile si avvicina a Matteo Non che non lo avesse ampiamente previsto: Matteo sapeva che, qualora il piano di Umberto non avesse funzionato, per lui le cose si sarebbero messe molto male, e a poco sarebbe valsa, agli .