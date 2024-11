Gqitalia.it - Il finale di Smile 2 spiegato dal regista

Possiamo già dire che ildi2 è tra i più travolgenti, inaspettati e folli del 2024 e probabilmente di sempre. Chi è andato al cinema a vedere il nuovo lavoro di Parker Finn si aspettava qualcosa di iconico dopo il film del 2022 e il sequel ha superato le aspettative. Questa volta la storia ha assunto una dimensione molto più grande, con una pop star internazionale alla vigilia di un tour mondiale, ma nessuno si aspettava che il suo epilogo si sarebbe svolto davanti a migliaia di persone. Per tutto il film, la protagonista si confronta con una presenza che la tormenta che, come haila EW, è una metafora degli effetti della fama e della continua esposizione a milioni di persone ogni minuto di ogni giorno sulla salute mentale. Alla fine di2, quando crediamo che la protagonista, Skye, abbia trovato un modo per guarire e liberarsi da ciò che l'ha terrorizzata per settimane, sia noi che lei ci rendiamo subito conto che era tutto falso, che in realtà si trova sul palco davanti a decine di migliaia di fan.