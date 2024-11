Lortica.it - Guardia di Finanza di Arezzo: campagna di donazione di sangue per il 250° anniversario del corpo

In occasione delle celebrazioni per il 250°di fondazione delladi, il Comando Provinciale diha avviato una significativadidiin collaborazione con l’Azienda Usl Toscana sud est. L’iniziativa ha riscosso un’ottima partecipazione, con ben 52 finanzieri che hanno deciso di contribuire. Per facilitare la partecipazione, è stato concordato che le donazioni dipossano avvenire presso il Centro Emotrasfusionale dell’Ospedale “San Donato” di, così come in altri presidi ospedalieri della provincia: l’Ospedale La Fratta di Cortona, l’Ospedale del Casentino di Bibbiena, l’Ospedale del Valdarno La Gruccia di Montevarchi e l’Ospedale della Valtiberina di Sansepolcro. Questa, promossa dal Comando Provinciale diin stretta collaborazione con l’Azienda Usl e il Centro Emotrasfusionale, sottolinea la vocazione sociale delle Fiamme Gialle al servizio della comunità, evidenziando il loro impegno nel partecipare a iniziative di solidarietà.