Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, si denuda e picchia i sanitari: arrestato dai carabinieri

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Cento (), 5 novembre 2024 – Un giovane straniero in stato di alterazione si èto davanti alla caserma deie ha poi aggredito il personaleo. Un gesto che però stavolta ha fatto scattare le manette anche se l’indagato è stato poi rimesso in stato di libertà. È un episodio che mette in luce nuovamente le difficoltà e i rischi che affrontano i lavoratori della sanità, anche a Cento, e il prezioso lavoro che fanno ima, dall’altra, mette in luce anche la necessità di avere forze dell’ordine o comunque vigilanza fissa nel pronto soccorso che possa subito intervenire. Tutto è accaduto nella tarda serata del 2 novembre scorso, quando un 24enne straniero si è presentato presso la Stazionedi Cento e, in preda ai fumi dell’alcol, dopo aver citofonato ripetutamente, ha iniziato ad inveire contro il militare presente.