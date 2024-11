Gravidanzaonline.it - Ed Westwick e Amy Jackson saranno presto genitori

Dopo le nozze italiane, celebrate nel Castello di Rocca Cilento, in Campania, lo scorso agosto, Ede Amystanno per diventare. Ad annunciarlo la celebre coppia, attraverso una serie di bellissimi scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Fasciata in un etero abito sottoveste color avorio lei, con una t-shirt e dei jeans neri il Chuck Bass di Gossip Girl, la caption che accompagna le immagini è la più semplice immaginabile: “Mum & Dad”, ovvero “mamma e papà ”. News Ryan Reynolds e Blake Lively svelano solo ora il nome del quarto figlio nato a inizio 2023 Parlando alla première del suo ultimo film, l'attore ha rivelato il nome dell'ultimo nato, arrivato all'inizio del 2023.