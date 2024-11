Quotidiano.net - Ecomondo, forum sul Piano Mattei col ministero dell'Ambiente

Ila Sicurezza energetica partecipa anche quest'anno a, la manifestazione organizzata alla Fiera di Rimini e dedicata ai temia green and circular economy, da oggi a venerdì 8 novembre. Ilha organizzato assieme ae in collaborazione con la Struttura di Missionea Presidenza del Consiglio dei Ministri per ill' "Africa Green Growthin2024". Il ministro Gilberto Pichetto è presente a diverse iniziativea prima giornata, tra cui la cerimonia di avvio die gli "Stati Generalia Green Economy". Partecipano agli eventi in calendario il viceministro Vannia Gava, il sottosegretario Claudio Barbaro, dirigenti e tecnici del. Lo spazio espositivo del Mase, posizionato nella Hall Sud, è stato realizzato in condivisione con il Gestore dei Servizi Energetici, nell'ottica di garantire ai visitatori un punto di accesso integrato ai servizi e alle iniziative svolte in collaborazione con il