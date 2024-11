Difesa del suolo in Toscana Giani | Interventi per oltre 700 milioni

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

delin: “per700delin, a marzo sarà inaugurato il secondo stralcio della cassa di espansione di Pizziconi, “la più imponente opera di messa in sicurezza della legislatura e fondamentale tappa nella storia del percorso che sta portando alla messa in sicurezza dell’Arno”. Lo ha annunciato il presidente Eugenioin concomitanza con il 58esimo anniversario dell’alluvione di Firenze, facendo il punto sul sistema di casse di espansione e messa in sicurezza del fiume insieme all’assessora all’ambiente e alladelMonia Monni e a Erasmo D’Angelis, presidente della Fondazione EWA – Earth and Water Agenda. Con Pizziconi 2, nel comune di Figline-Incisa Valdarno, opera da 13di euro, che segue al primo stralcio Pizziconi 1 (da 19,70) conclusasi nel 2020, la cassa potrà convogliare 3,8di metri cubi di acqua.