Cosa mi è scattato nel cervello quando ho scoperto il sesso | Diana Del Bufalo a luci rosse

"La mia vita oggi è più bella di quel che osassi sognare".Delè contenta della sua quotidianità, che trascorre nella campagna a Sud di Roma. "Le grandi star se lo sognano", ha dichiarato l'attrice al Corriere della Sera. L'artista ha svelato alcuni aneddoti riguardanti la sua vita privata, non risparmiando i dettagli più scabrosi. "Ho dato il primo bacio a 17 anni - ha confessato-. Poi a 23 mi sono fidanzata col mio primo compagno, di 15 più grande. La scoperta del, dell'amore. Lì mi èqualnel. Prima anche a scuola andavo male, ero molto naif, non capivo niente, e del restocapisci se non capisci il?". "Di me ho sempre avuto grande considerazione - ha proseguito l'attrice -. Tranne nella fase in cui ero cicciottella, e tutte si fidanzavano e io no" ha confidatoDel, individuando proprio nella scoperta dell'amore il vero spartiacque.