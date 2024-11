Cityrumors.it - Capotreno accoltellato, scatta la protesta: treni a rischio

L’ennesima aggressione su un treno ha portato i sindacati a indire uno sciopero di. Ecco quali sono i convogli a forteAncora una aggressione su un treno. Nella giornata di ieri, lunedì 4 novembre, unera impegnato in una verifica dei biglietti quando un 21enne di origine marocchina, in compagnia di una ragazza minorenne italiana, lo ha colpito con diversi fendenti.lo sciopero (Ansa) – cityrumors.itSecondo quanto ricostruito dall’Adnkronos, alla richiesta dei biglietti i due avrebbero risposto che non avevano intenzione di pagarlo. Una volta che il treno si è fermato, sarebbeta l’aggressione nei confronti del capo treno prima a sputi, calci e pugni e poi con due fendenti dati dal 21enne. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso mentre il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale incarico di pubblico servizio.