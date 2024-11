Terzotemponapoli.com - Cannella: “Kvaratskhelia deve ricevere palla sulla corsa”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Giuseppe, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte. Focus su Napoli-Atalanta. Conte analizzerà la partita contro gli orobici. Il suo è un progetto in divenire e bisogna inserire per bene i nuovi. Di seguito le parole del dirigente sportivo a Radio Marte.: “L’Atalanta non è una sorpresa” Così il dirigente sportivo: “Napoli-Atalanta? L’Atalanta non è una sorpresa, è una realtà molto forte che è in costante crescita da anni e si impone in Italia ed Europa in tutti i campi. Dopo la partita contro il Milan, ci si aspettava qualcosa in più da parte del Napoli, ma gli avversari hanno fatto una partita perfetta. Lo stesso Conte ha elogiato i suoi a fine gara. Difficoltà a trovare un piano B? Conte sta lavorando da soli quattro mesi, i nuovi innesti vanno inseriti, vanno perfezionate le dinamiche di gioco, si sta lavorando per diventare protagonisti non solo in questa stagione ma anche per il futuro.