Inter-news.it - Calhanoglu come back: con il turco Inter più fluida e lineare – CdS

Leggi tutto su Inter-news.it

si prepara a riprendere la regia dell’e lo farà nelle due partite più importanti di questo novembre: ossia contro Arsenal e Napoli. Alla squadra serve equilibrio.– Riecco Hakan. L’riconsegna le mani del centrocampo al regista, che ha saltato cinque partite per infortunio. Senza di lui, la Beneamata ha raccolto quattro vittorie e un pareggio. Risultato comunque positivi, ma la squadra di Simone Inzaghi ha comunque risentito dell’assenza del. Soprattutto in termini di equilibrio e fluidità di gioco. Basti pensare, che se contro la Juventus ci fosse statoin campo, probabilmente Yildiz e compagni non sarebbero arrivati addirittura al 4-4 finale. La gestione dell’infortunio da parte dell’è stata impeccabile e il tagliando contro il Venezia ne è stata la chiara dimostrazione.