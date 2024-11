Lopinionista.it - “Bouquet”, l’album di Gwen Stefani: la tracklist

MILANO –è tornata! La popstar ha pubblicato lo scorso 25 ottobre il nuovo brano “Swallow My Tears” tratto dal nuovo album in studio intitolato “”, in uscita il 15 novembre in tutto il mondo. Si tratta del primo disco pubblicato dain oltre 7 anni. “Swallow My Tears” segue la pubblicazione del primo singolo “Somebody Else’s” e rappresenta, come il predecessore, un brano pop-rock perfetto per le radio, che riflette autenticamente lo stile inconfondibile di. “La canzone è stata scritta in Oklahoma in un ranch. Avevo questo capriccio di lavorare in un luogo simile con degli autori fantastici. E mi immaginavo che se fossi andata in Oklahoma, loro mi avrebbero seguito e lì avremmo scritto dei brani..e lo abbiamo fatto per davvero! Abbiamo scritto questa canzone per prima, ci siamo fiondati su una jeep, fuori pioveva e guidavamo verso il ranch.