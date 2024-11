Zonawrestling.net - Bloodsport: Ufficiale il prossimo match di Masha Slamovich

Ci avviciniamo sempre di più alappuntamento di, la rassegna organizzata da Josh Barnett in collaborazione con la GCW dove i wrestler si sfidano in un ring senza corde e dove si vince solo per KO o sottomissione. E nella giornata di oggi, proprio Josh Barnett ha annunciato uno degli incontri che si terrà il 24 novembre, aXII. Uno scontro tutto targato TNA Saranno due atlete di TNA a salire sul ring nero diXII: da un lato, fresca vincitrice del titolo Knockouts, dall’altro Lei Ying Lee, che molti ricorderanno come Xia Li dai suoi trascorsi in WWE. Si tratta per ora del secondoannunciato per la serata: l’altro incontro già fissato vedrà Barnett sfidare l’amico MVP. Choose your fighter.Get your tickets now to watch it in person.