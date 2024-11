Anteprima24.it - Avellino testa al Potenza, al via la ripresa: quattro da verificare

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ tempo di riaccendere i motori in casa, dopo la sconfitta arrivata con il Taranto. Da oggi comincerà la marcia di avvicinamento alla sfida contro il, anticipata alle 12:30 di domenica 10 novembre, valida per la 14^ giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico Raffaele Biancolino insieme al suo staff attende nuove perelementi: Paolo Frascatore, Michele D’Ausilio, Luca Palmiero e Marco Armellino. I primi tre hanno saltato l’impegno interno contro la squadra ionica mentre il centrocampista ha lasciato anzitempo il campo per un problema all’adduttore. All’appello mancherà Llano che ha ancora da scontare due giornate delle tre coniata dal Giudice Sportivo post Trapani. Deferite due squadre nel girone dell’: in arrivo importanti penalizzazioni L'articoloal, al via ladaproviene da Anteprima24.