Zucchine fritte alla romana | croccantissime e facilissime

Leggi tutto su Donnaup.it

Quando sono buone le! Sonoe sfiziose, semplici e veloci. Tutto si gioca sulla scelta delle verdure: prediligiamole sode, turgide e biolocighe. Diciamo che l’operazione più difficile consiste nel tagliare questi ortaggi a fiammiferino, per il resto, i passaggi sono super facili. Ricordiamoci che per una resa da manuale, dovremo cuocerle in abbondante olio di semi di arachidi. È il migliore per queste preparazioni. È inodore, ha un punto di fumo elevato e stabile. Ci basterà portarlo a 180° e misurare con un termometro alimentare. Se non lo possediamo, possiamo introdurre uno stuzzicadenti e verificare che si formino tante bollicine tutt’intorno. Allora saremo certe di poter tuffare anche le nostreche cuocerannovelocità della luce. In men che non si dica porteremo in tavola un aperitivo o un contorno super goloso! Proviamoci insieme!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 Kg diq.