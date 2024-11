Ilgiorno.it - Università Insubria, l’esordio della rettrice Maria Pierro: “Fra i poli di Varese e Como piena parità"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

, 4 novembre 2024 – Consolidare i rapporti con gli enti territoriali die avvio immediato dei lavori per un nuovo edificio con spazi per la didattica e gli studenti al campus universitario di Bizzozero, a(con un finanziamento di base di 13 milioni di euro dal Ministero dell'ricerca), e per la ristrutturazione dell'Aula Magna e la riattivazione dell'area di ristoro di Sant'Abbondio, a. È, in estrema sintesi il programmanuova e primadell'dell', 60 anni, giurista, giudice tributario, già didel Dipartimento di eccellenza di Economia dell'ateneo. Eletta il 3 luglio al primo turno di voto, in carica ufficialmente dal 1 novembre,si è presentata oggi alla comunità accademica assieme al prorettore vicario Umberto Piarulli, con il quale aveva condiviso il programma elettorale "Insieme per l'che vogliamo.