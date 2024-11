Lopinionista.it - Ultralight con cashmere, la collezione Intimissimi SW2024

Leggi tutto su Lopinionista.it

L’condiè unico ed iconico. Sebbene le sue caratteristiche lo rendano il filato di maglieria leggera più copiato al mondo, non tutti sanno che il Brand ha lanciato questa fibra unica nel 2018 e da allora ha venduto milioni di capi. L’diè diventato un vero fenomeno virale, spopolando sui social e catturando l’attenzione degli appassionati di stile in tutto il mondo. Indossato da un numero sempre crescente di celebrities – come Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Kendall Jenner ed Elsa Hosk – questo capo ha rapidamente guadagnato lo status di must-have della stagione. Il suo design minimalista e sofisticato, unito alla qualità impeccabile del, l’ha reso perfetto, facendolo diventare l’oggetto del desiderio di chi vuole distinguersi con classe e semplicità.