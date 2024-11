Anteprima24.it - Truffano donna e le svuotano conto, in tre ai domiciliari

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero svuotato ilcorrente di un’anziana, fino a sottrarle la cifra di 145mila euro. Si sarebbero presentati come addetti del servizio antifrode delle Poste e dall’anziana si sarebbero fatti dare il Pin per accedere al. Con queste accuse tre persone sono finite ai, altre tre sono indagate, invece, a piede libero. Le misure sono state eseguite dai carabinieri di Vallo della Lucania, coadiuvati dai carabinieri di Potenza su richiesta della locale Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nel salernitano. I militari hanno scoperto che sulpostale della vittima erano state effettuate diverse operazioni economiche per ingenti somme, per una sottrazione fraudolenta totale di 145mila euro.