Gaeta.it - Svelato un rito esoterico a Civere: otto persone identificate dalla polizia

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Durante la notte di Halloween, un intervento delladi Stato ha portato alla scoperta di unavvenuto a, un comune in provincia di Cuneo.individui, due uomini e sei donne, sono stati identificati in un casolare situato in un’area boschiva isolata. La celebrazione, con candele, oli profumati e elementi ritenuti rituali, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno effettuato accertamenti approfonditi sul luogo. Il rinvenimento del casolare utilizzato per ilIl casolare, situato in località Tetti Chiaramelli, si presentava come un luogo dedicato alla pratica di rituali esoterici. Gli agenti dellahanno rinvenuto all’interno dell’unica stanza materassi, tappeti e una serie di oggetti che suggerivano la praticità di cerimonie misteriose.