Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Loro sono i più forti di tutti. Noi siamo stati gagliardi"

felicissimo per i tre punti. Abbiamo affrontato la miglior squadra del campionato e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare,bravi sulle seconde palle e nel finalefortunati. La nostra è stata una prestazione gagliarda, maschia: cidifesi bene senza mai mollare. Faccio i complimenti ai ragazzi per questo spirito". Le parole usate da mister Robertoriassumono alla perfezione l’andamento della gara. Grazie alla vittoria sul Pescara, alla prima sconfitta stagionale, la Vis porta a tre il numero di successi consecutivi ma il tecnico biancorosso pare non volersi accontentare e nonostante la vittoria contro la regina di questo girone afferma: "I tre difensori dovevano avere più qualità e più coraggio nell’impostare e saltare laprima linea di pressione.