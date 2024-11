Bergamonews.it - Seriana SpA fra le 300 aziende europee campioni per crescita nel lungo termine

SpA, azienda specializzata negli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico per gli edifici prefabbricati in calcestruzzo per l’industria e il terziario, con headquarter a Bergamo, si conferma ai vertici europei per tasso di. Lo rivela la speciale indagine commissionata dal Financial Times alla società di studi Statista, pubblicata online sul sito del prestigioso media economico-finanziario. Grazie ai suoi risultati, infatti,SpA è tra le 300con migliori performance dinel decennio 2013-2023. In particolare, nel ranking generale occupa la 43esima posizione. Ma è soprattutto nella categoria di riferimento, Construction & Engineering, chesi distingue: è infatti terza tra ledel settore e seconda tra quelle italiane.