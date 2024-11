Ilfattoquotidiano.it - Real Madrid-Milan, Ancelotti: “Non ho alcuna voglia di parlare di calcio. Nessuno avrebbe voluto giocare ma non decidiamo noi”

“è una partita speciale visti i miei trascorsi, ma capirete chediin questo momento è molto complicato, così come”. Carlointerviene ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro i rossoneri di Paulo Fonseca. Ma il suo pensiero non è al match in programma martedì sera al Santiago Bernabeu. “Siamo tristi e siamo tutti vicini alla gente di Valencia“, dice il tecnico italiano, ricordando l’alluvione che ha devastato parte della Spagna e che ora sta minacciando Barcellona. “Noi siamo parte di questo paese e questo ci colpisce molto. Per questo cercherò di avere una conferenza il più sensibile possibile, perché non hodidi”, ha aggiuntoin conferenza stampa. “È una partita speciale per me, mi piacerebbe parlarne, ma per rispetto di tutti vorreiil meno possibile“, ha detto