Lanotiziagiornale.it - Raffica di bocciature sulla Manovra. Coro di no dai medici al Terzo settore

Il giudizio della Cgil e della Uil totalmente negativoè ampiamente noto, al punto che i due sindacati hanno già proclamato per fine novembre lo sciopero. E oggi ribadiranno a Palazzo Chigi le loro critiche. Ma la sfilza di audizioni ierilegge di Bilancio di Giancarlo Giorgetti in Parlamento è stata una pioggia di critiche arrivate anche da altri settori. Dalai costruttori fino al comparto della Sanità. Briciole alla Sanità e al Welfare Pochi soldi – insufficienti anche a coprire le misure già varate dal Governo – e assenza di interventi cruciali per la tenuta del servizio sanitario. Il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta boccia la. Le risorse, inoltre, sottolinea, sono ampiamente insufficienti per finanziare anche le misure già previste dal Governo. All’appello mancano 19 miliardi da qui al 2030. La situazione si fa ancora più allarmante se si guarda alla spesa sanitaria in rapporto al Pil: la quota del Prodotto interno lordo destinata alla sanità scende dal 6,12% del 2024 al 6,05% nel 2025 e 2026, fino ad arrivare al 5,7% nel 2029.