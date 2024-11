Lopinionista.it - “Quella notte a Saxa Rubra”, l’esordio di Maurizio Mannoni nella narrativa

Leggi tutto su Lopinionista.it

ROMA – “” (La nave di Teseo) èdi un maestro del giornalismo:. Un noir inquietante, una tragica scomparsa negli studi Rai dimai realmente chiarita, una storia perturbante dove tanti fatti impossibili sono realmente accaduti.firma un romanzo che è una serrata e coinvolgente indagine letteraria, il cui protagonista, un giornalista coraggioso e ostinato, non si arrende alle ombre che si allungano dietro le telecamere, quando si spengono le luci della diretta. Gli studi della tv pubblica sono scossi dalla morte di Giovanni, uno dei più brillanti volti del telegiornale, dopo un’ultima, drammatica, apparizione in diretta nel suo programma. La notizia della scomparsa è così sconvolgente che tutti preferiscono dimenticarla in fretta: i dirigenti televisivi sono felici di tornare a occuparsi del palinsesto, e la normale routine ricomincia a tenere impegnate le redazioni.