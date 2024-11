Probabili formazioni Lecce-Empoli | dodicesima giornata Serie A 2024 25

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, match delladi/2025. Alle ore 20.45 di venerdì 8 novembre salentini e azzurri si sfidano al Via del Mare in uno scontro diretto salvezza davvero da non perdere: ci sono infatti punti pesanti in palio tra i giallorossi e i toscani e una vittoria può dare linfa in classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface seguirà l’incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Luca Gotti e Roberto D’Aversa.– Gotti rispolvera Rebic alle spalle di Krstovic con Banda e Dorgu sulle corsie esterne.– Rientra Goglichidze dalla squalifica e ritrova il suo posto nel terzetto difensivo, davanti con Colombo c’è Solbakken. Ledi(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Banda; Krstovic Ballottaggi: Rebic 55% – Rafia 45% Indisponibili: Kaba, Burnete, Bonifazi, Hasa Squalificati: –(3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Fazzini, Cacace; Solbakken, Colombo Ballottaggi: Cacace 55% – Pezzella 45% Indisponibili: Perisan, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Esposito Squalificati: –/25 SportFace.