Ilgiorno.it - Posso accarezzare il cane? E al pensionato sparisce il Rolex da 20mila euro

Milano – La scusa del: "Che bel cucciolo,tenerlo al guinzaglio?". Poi il gesto fulmineo. E il proprietario dell'animale che si accorge all'improvviso che la sconosciuta si è portata via unDaytona da. La vittima del raggiro con furto di orologio incluso è un settantenne milanese, derubato alle 13 di domenica 3 novembre in piazza XXV Aprile. L'incontro in centro Stando a quanto ricostruito, l'anziano stava passeggiando con il suoal guinzaglio quando si è imbattuto in una donna, probabilmente originaria dell'Estpa, che si è avvicinata sorridendo e ha mostrato grande interesse per il. "accarezzarlo? Me lo fa tenere al guinzaglio?", ha chiesto la sconosciuta.