Phonèma | il live di Franz Rosati

Il musicista e artista digitale Franzgiovedì 14 novembre sarà al csa Brancaleone di Roma per, progetto culturale e sociale ideato da Edoardo Maria Bellucci e curato da Diacronie che nasce dall’urgenza di ricreare, nella capitale, un luogo e auspicabilmente una realtà di condivisione ed interscambio artistico attorno alle innumerevoli tematiche che costellano l’universo dell’arte sonora contemporanea, con particolare focus sulle prassi di produzione, ricerca e sperimentazione proprie dell’arte tecnologica lasciando la parola agli artisti. Franzè un musicista e artista visivo che si dedica all’uso delle tecnologie digitali e di software personalizzati come base per la sua produzione artistica, che spazia dai concerti,set audiovisivi, installazioni, software art e opere stampate.