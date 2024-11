Iodonna.it - Opulenza e sensualità sono state le parole chiave dei look delle star. Dall'abito d'archivio di Emily Ratajkowski al completo brillante di Charli XCX

Leggi tutto su Iodonna.it

Brace yourself. Dopo una frenetica Fashion Week e imperdibili show in giro per il mondo, è ufficialmente iniziata la stagione dei tappeti rossi.’industria della moda al cinema, passando per arte e musica, non c’è nulla come un red carpet per una. Lo sa bene Blake Lively che al LACMA Gala di questo weekend non ha rinunciato ad uno stile tutt’altro che minimalista.