Metropolitanmagazine.it - MotoGP | Iannone meglio di Bautista? Parte il botta e risposta

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Andreaha chiuso il Gran Premio della Malesia 2024 con il penultimo posto in gara, cosa successa anche nella sprint race. Alle sue spalle solo Lorenzo Savadori con l’Aprilia del team Trackhouse. Niente di sconvolgente, era normale che dopo cinque anni lontano dallae senza fare alcun test non potesse essere competitivo. Inoltre, il pilota abruzzese aveva sottolineato quanto fosse difficile sul piano fisico guidare i prototipi attuali. Si è goduto la possibilità che il team Pertamina Enduro VR46 gli ha concesso, sostituendo Fabio Di Giannantonio e cercando di diversi il più possibile in quello che per tanti anni era stato il suo campionato, prima della squalifica per doping che ha condizionato la sua carriera, poi ripartita ottimamente nel 2024 con l’approdo nel Mondiale Superbike e i buoni risultati conseguiti con la Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven. Concluso il GP a Sepang,ha ribadito quanto sia stato complicato affrontare la gara lunga a livello fisico: “Fare questi 19 giri è stato davvero faticoso e già al 5° giro avevo dolore alle braccia.