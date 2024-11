Quifinanza.it - Meta ed EssilorLuxottica verso l’accordo, Zuckerberg mette sul piatto 5 miliardi per il 5%

Leggi tutto su Quifinanza.it

rileverà una quota pari al 4 o al 5% diinvestendo circa 5di euro. La bomba che riguarda le prossime mosse della holding di Markche controlla Facebook, Instagram e WhatsApp è stata sganciata da sito dell’emittente francese Bfm Business. Il matrimonio non può che far correre la fantasiala nascita di nuovissime generazioni di smart glasses Ray-Ban/punta sulla tecnologia indossabile Oggi per, dalla sinergia industriale già in essere con, si compie il salto di qualità con l’ingresso nel capitale sociale. Secondo Bfm Business, potrebbe inoltre essere possibile l’assegnazione di un posto in consiglio d’amministrazione a. Bloomberg scrive che la holding diavrebbe ha già ricevuto il nullaosta da parte delle autorità antitrust statunitensi. Persi tratta di cedere solo una minima frazione della propria ricchezza, che ammonta a una capitalizzazione da capogiro pari a circa 1.