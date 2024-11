Fanpage.it - Margot Sikabonyi: “Dopo Un medico in famiglia insegno yoga e vedo gli angeli, con Pietro Sermonti anni tormentati”

Dopo aver interpretato per 9 stagioni il ruolo di Maria in Unin, oggi argotinsegnae sui social parla di centratura e massimi sistemi: "Non trovavo gioia in niente. Il percorso più importante è stato quello yogico, ricordo bagni di calendula in cui ho avuto rivelazioni". E sul rapporto nato sul set con, il Guido Zanin della serie Rai: "Con luitormentati, sul set e fuori. Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate".