Anteprima24.it - Linea ferroviaria Benevento-Cancello: ripresa del servizio a Giugno 2025

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNessuna contesa tra Eav ed Rfi sullache riprenderà la sua attività adel, è quanto ci è stato comunicato nel corso della riunione di oggi presso il Consiglio Regionale della Campania. La presenza al tavolo di questo pomeriggio del presidente Umberto De Gregorio per Ente Autonomo Volturno e del direttore Fabio Rapuano per ReteItaliana è la rappresentazione plastica di come certe ricostruzioni che pure abbiamo letto in questi giorni fossero destituite di fondamento. Dalla riunione di oggi è emerso che i lavori sono terminati. Infatti, sono stati emessi tutti i Sal che per il 90% sono stati già liquidati. Dopodomani ci sarà un nuovo incontro con Hitachi per definire gli ultimi aspetti di natura burocratica e procedere speditamente alla chiusura dell’appalto. Inizierà poi l’iter con l’Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezzaper la concessione di tutte le autorizzazioni del caso.