Levateje er fiasco Giuseppe Cruciani in diretta contro Vasco Rossi

non risparmia nessuno, e questa volta nel suo mirino ci sono il leggendarioe Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. Durante la puntata del 1° novembre de "La Zanzara", in onda su Radio24,ha espresso con forza il suo dissenso verso entrambi, riservando parole decise e dirette. La polemica è iniziata con, che in un recente post ha ricordato il padre e criticato aspramente il governo, accusandolo di comportamenti "fascisti". Nel messaggio,ha scritto: "Non ti sei piegato ai nazifascisti. Ora sono tornati, bulli e arroganti". Questo riferimento ha acceso l'ira di, che ha iniziato il suo commento definendo"un gigante della musica, non del pensiero", lasciando intendere la sua scarsa considerazione per il cantautore come figura politica.