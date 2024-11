Legge di bilancio le critiche di Confindustria | La manovra non offre risposte adeguate ai problemi

Leggi tutto su Open.online

Poche luci e molte ombre. L’audizione del direttore generale diMaurizio Tarquini alle commissionidi Camera e Senato non risparmiaal governo sulla prossimadi, mentre la soddisfazione si limita a qualche punto delladove comunque rimangono delle preoccupazioni di fondo. Per Tarquini lacosì pensata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti «nonaie ai rischi segnalati soprattutto perché non appare in grado di invertire quella tendenza a livelli di crescita da zero virgola». La paura degli industriali consiste nel «perdere base produttiva». E al governo si rivolge l’accusa di essere poco coraggioso. Tarquini: «Siamo a un bivio» «Il Paese è di fronte a un bivio.