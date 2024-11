Quotidiano.net - Kamel Daoud vince il premio Goncourt 2024 con Houris

Leggi tutto su Quotidiano.net

È lo scrittore franco-algerinoil vincitore delcon ''. Il romanzo uscirà in Italia il prossimo maggio per La nave di Teseo, come suoi precedenti libri. I giurati del più prestigioso riconoscimento letterario francese si sono riuniti il 4 novembre, come da tradizione, al ristorante Drouant di Parigi per l'annuncio del vincitore. Nato nel 1970 a Mostaganem,, è anche giornalista e scrive per il 'Quotidien d'Oran', dove vive. È l'autore del romanzo Il caso Mersault (Bompiani, 2015)., che affronta la guerra civile algerina degli anni 1990 pare sia all'origine dell'esclusione della casa editrice francese Gallimard dalla 27esima edizione della Fiera internazionale del libro di Algeri (Sila), che si terrà dal 6 al 16 novembre