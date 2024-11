Tvplay.it - Inter, salti di gioia per Inzaghi: l’ufficialità è una manna

Archiviata la partita con il Venezia, per l’è tempo di mettersi all’opera per sfidare l’Arsenal: c’è una gran bella notizia per Simone, arriva l’annuncio L’ha vinto una partita tra le polemiche contro il Venezia grazie al decisivo gol di Lautaro Martinez. Ciò che ha fatto imbestialire la squadra di Eusebio Di Francesco è stata la decisione di non dare per buono il gol di Sverko, che ha toccato il pallone con la mano. Una serie di episodi che inevitabilmente faranno discutere in settimana, come anche lo stato di forma dei ragazzi di. C’è qualcosa che non va nell’, che è più vulnerabile rispetto alla passata stagione. Al momento, si trova a -1 dal Napoli capolista con lo scontro diretto da giocare domenica prossima.