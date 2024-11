Innovation Village Award scelti i finalisti | appuntamento a Napoli sabato 15 novembre

Leggi tutto su Ildenaro.it

Dopo la fase di valutazione dei 192 progetti presentati, la giuria diha selezionato i 24dell’edizione 2024, tre per ciascuno degli ambiti tematici del premio: tra questi, ci sono anche i tre vincitori di Start Cup Campania, Start Cup Lazio e Start Cup Puglia 2024. Irappresentano 9 regioni d’Italia, a conferma della crescita di un premio giunto alla sesta edizione, che distribuirà – con i numerosi partner – 23 tra premi e menzioni. La finale disi terrà venerdì 152024, presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, a: un’intera giornata che sarà una vera e propria festa dell’innovazione sostenibile, durante la quale ipresenteranno i loro progetti, proposte innovative che spaziano in ambiti strategici come la sostenibilità ambientale, l’agrifood, la salute e la manifattura digitale. Quest’anno, oltre alla finale, ci sarà anche un evento di networking che darà visibilità ad alcuni dei progetti che, pur non essendo giunti alla finale, hanno mostrato un grande potenziale e meritano un’occasione per connettersi con la rete di investitori e partner del